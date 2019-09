L'Arabie Saoudite rejoint l'Alliance internationale de la sécurité et de la protection de la navigation maritime

L'Arabie Saoudite a annoncé mercredi son adhésion à l'alliance internationale de la sécurité et la protection de la navigation maritime.



Dans un communiqué publié dans son site officiel, le ministère de la défense saoudien a souligné que l'adhésion de l'Arabie saoudite à cette alliance internationale vient appuyer les efforts régionaux et internationaux visant à contrer les menaces qui pèsent sur la navigation maritime et la sécurité énergétique mondiale, et à garantir l'approvisionnement continu de l'économie mondiale en énergie.



L'alliance vise à protéger les navires marchands en assurant la sécurité et la liberté de la navigation maritime et du commerce international, et à protéger les intérêts des pays membres de ce groupement, renforçant ainsi la sécurité et la sûreté des navires marchands traversant les couloirs maritimes, a expliqué la même source.



La nouvelle Alliance devra assurer la sécurité dans le Golfe arabique, les détroits d'Ormuz et de Bab al-Mandab ainsi que la mer d'Oman.



Les Etats Unis avait annoncé, début juillet dernier, leur intention de former une coalition internationale pour assurer la sécurité de la navigation maritime au niveau des détroits d'Ormuz et de Bab al-Mandab après une série d'attaques contre six pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'aviation iranienne.



La région connait une forte tension entre, d'une part, les Etats-Unis et des pays du golf et, de l'autre, l'Iran accusée d’être à l'origine de nombre d'attaques visant des navires et des installations pétrolières du golfe et de menacer la navigation maritime.