L'Arabie Saoudite rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes du Maroc, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale

Intervenant lundi à New York devant la 24è commission relevant de l'assemblée générale de l’ONU, le diplomate saoudien, Faycel Ben Nacer El Hekbani a souligné que "le Royaume du Maroc frère a contribué avec sérieux et bonne foi aux efforts déployés sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour trouver une solution durable à la question du Sahara", rapporte l’agence de presse saoudienne (SPA).



Dans ce sens, M. El Hekbani a réitéré le soutien de son pays aux efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution à ce conflit régional, mettant l’accent sur l’importance de faire preuve du réalisme et d'esprit de consensus entre toutes les parties concernées.



Et d’ajouter que le règlement de cette question requiert un climat de sérénité, réaffirmant à cet égard la position de principe de l’Arabie saoudite en faveur de l'appui à la proposition marocaine d’autonomie.



Cette initiative garantit aux habitants des provinces du sud leur statut et leur rôle sans distinction ni exclusion ainsi que leur participation effective au développement économique, social et culturel du pays sans discrimination, tout en tenant compte des particularités de la région du Sahara et conformément aux normes internationales, a-t-il souligné.



L’initiative d’autonomie est une solution consensuelle conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, a indiqué le diplomate saoudien, notant que cette proposition répond au principe de l’autodétermination.



M. El Hekbani a salué les efforts déployés par le gouvernement marocain pour réaliser le développement économique et social dans ses provinces du sud, tout en se félicitant dans ce sens, du plan de développement lancé par le Maroc dans le Sahara en 2015 avec une enveloppe de 8 milliards de dollars dédiée à l’amélioration les conditions de vie de la population locale.



Et de poursuivre que l'Arabie saoudite salue les réalisations importantes du Maroc dans le domaine des droits de l'homme et son interaction avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, ainsi que le rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Laayoune et à Dakhla et qui avait été salué par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions, notamment la résolution 2468.



Le diplomate saoudien a salué les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies pour reprendre les négociations politiques conformément aux critères fixés par le Conseil de sécurité depuis 2007, notamment la résolution 2468 adoptée le 30 avril 2019 et qui souligne la nécessité d'une solution politique, réaliste et durable à la question du Sahara marocain sur la base du consensus.