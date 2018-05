L'Arabie Saoudite place dix des dirigeants du Hezbollah libanais sur sa liste de "terrorisme"

L’ensemble des biens des personnes concernées et les revenus en leur possession seront gelés dans le Royaume en application de la loi de lutte contre les crimes de terrorisme et son financement, a indiqué, mercredi, un communiqué de la présidence de la sécurité d'Etat en Arabie Saoudite, relayé par l'agence officielle saoudienne "SPA".



Le Royaume continuera, en partenariat avec ses alliés du TFTC, à œuvrer pour mettre fin à l’impact du Hezbollah et de l’Iran qui met en péril la stabilité de la région, et ce en visant ses dirigeants, dont cinq membres du conseil de la Choura du Hezbollah, précise la même source.



L’Arabie Saoudite a placé les dirigeants du Hezbollah sur sa liste de "terrorisme" en partenariat avec les Etats-Unis (co-président du centre) ainsi que les pays membres du conseil, à savoir le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et le Sultanat d'Oman.



Le TFTC a été créé le 21 mai 2017 par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite en vue de lutter contre le financement du terrorisme en identifiant les réseaux de financement, en repérant les menaces et en adoptant des mesures communes de représailles.