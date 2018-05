L'Arabie Saoudite condamne fermement les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Maroc

L'Arabie Saoudite a condamné fermement, mardi, les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Maroc.



"Le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite condamne avec vigueur les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Maroc, à travers sa milice terroriste du Hizbollah qui entraine des éléments du pseudo +Polisario+ afin de déstabiliser la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc frère", affirme un responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères, cité par l'agence saoudienne de presse.



"Le Royaume d'Arabie Saoudite sera à côté du Royaume frère du Maroc pour tout ce qui menace sa stabilité, sa sécurité et son intérgrité territoriale", a-t-il souligné, notant que l'Arabie Saoudite "confirme son soutien au Royaume du Maroc frère afin d'assurer sa sécurité et stabilité, y compris dans sa décision de rompre ses relations avec l'Iran".



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita a annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l'Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au "Polisario".