L'Ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco remet ses lettres de créance à Audrey Azoulay

Dans une déclaration à la MAP au terme d’un entretien en tête-à-tête avec la Directrice générale de l’Unesco, au siège de l’Organisation à Paris, le nouvel ambassadeur s’est dit « heureux et enthousiaste d’agir et d’œuvrer au renforcement des liens qui lient le Maroc à l’Organisation et l’Organisation au Maroc ».



Cet entretien a été l’occasion d’avoir un bel échange sur l’action de la Directrice générale de l’Unesco et « sur ce qu’elle envisage de faire de cette organisation qui est très importante », a dit M. Addahre, affirmant que « le Maroc souscrit parfaitement à l’idée d’agir dans le cadre de l’Organisation, parce que les sujets qui y sont traités sont d’une importance capitale (Education, culture, sciences, environnement…)».



«L’action, la démarche et les stratégies de l’Unesco sont en parfaite cohérence avec les stratégies et la vision marocaines à moyen et long terme notamment par rapport au chantier de l’éducation, à l’importance de la culture, des sciences et de l’innovation, ainsi qu’à la place de l’Afrique dans la vision générale du Maroc et dans la vision stratégique du Royaume », a souligné l’Ambassadeur-Représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco.



« Nous étions totalement en phase sur l’ensemble de ces sujets », a affirmé M. Addahre, ajoutant que la Directrice générale de l’Unesco lui a fait part de "sa volonté de continuer à travailler et à œuvrer, dans une atmosphère de confiance, avec le Maroc, pays qui s’appuie sur sa crédibilité, joue un rôle prépondérant et rayonne au sein de l’Organisation, selon les propos de la Directrice générale de l'Unesco".



Dans ce contexte, M. Addahre a assuré la Directrice générale de l’Unesco de sa volonté de renforcer la présence du Maroc au sein de l'organisation.



«Ce sont les instructions et les orientations de SM Roi que de continuer à renforcer la présence du Royaume Maroc au sein de l'organisation, ses structures, ses programmes et ses comités qui agissent pour tout ce qui est opérationnel, sachant que le Maroc préside jusqu’à fin novembre la Conférence Générale de l’Unesco et que le Maroc est membre du Conseil exécutif de l’Unesco dont l’importance est centrale dans la mise en oeuvre des décisions prises au niveau de la Conférence générale », a-t-il affirmé.



M. Samir Addahre avait reçu en juin dernier son dahir de nomination en tant qu’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, Représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco. Il remplace à ce poste Mme Zohour Alaoui, nommée Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République fédérale d'Allemagne.



Il a occupé de 2008 à 2016 le poste d'Ambassadeur du Roi auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. De 2016 à 2018, il a été nommé Ambassadeur du Roi en République Hellénique et en République de Chypre.