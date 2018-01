L'Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire dément les allégations sur une expulsion de ressortissants marocains

L’Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire a démenti, samedi, les allégations qui circulent concernant l’intention présumée des autorités ivoiriennes d'expulser les ressortissants marocains, affirmant que ces assertions sont "erronées", "dénuées de tout fondement factuel objectif" et "n'engagent que ceux qui les émettent".



Dans un communiqué parvenu à la MAP, l'Ambassade du Maroc a indiqué que "depuis quelques jours, des informations erronées relatives à une éventuelle intention des autorités ivoiriennes de procéder à l'expulsion de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire sont relayées par quelques journaux et sites d'information".



Afin de clarifier la situation et "rasséréner" les ressortissants marocains résidant en Côte d'Ivoire, estimés au nombre de 5.000 personnes, la représentation diplomatique du Maroc porte à la connaissance du public que la République de Côte d'Ivoire a instauré depuis début août 2017 une taxe de séjour de 300.000 CFA (soit plus de 5.000 dhs) pour une période de 5 ans pour tous les ressortissants étrangers "hors CEDEAO" (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest).



La mise en œuvre et l'application de cette taxe n'est pas encore effective, a précisé l'Ambassade du Maroc à Abidjan, rassurant "qu’aucun citoyen marocain n'a à ce jour été inquiété et l'Ambassade n'a pas été avisée formellement d'aucun incident concernant ce sujet".



Selon le communiqué, "les démarches diplomatiques sont en cours depuis plusieurs semaines avec les autorités ivoiriennes afin de trouver une formule souple pour l'application éventuelle de cette taxe prenant en compte les conditions économiques de certains des ressortissants Marocains".



"Les autorités Ivoiriennes se sont montrées sensibles à ces préoccupations légitimes et se sont engagées à trouver la solution appropriée à cette question, gardant à l'esprit l'excellence des relations entre nos deux pays frères", ajoute-t-on.



Au vu de l'excellence des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, l'Ambassade du Maroc demeure "confiante qu'une solution satisfaisante sera trouvée très prochainement et demande aux ressortissants marocains de faire preuve de patience et de sérénité".