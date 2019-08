L'Ambassade du Maroc à Islamabad dément les informations relayées par des médias sur l’importation d’une cargaison de 26 tonnes

Des médias électroniques nationaux ont relayé des informations erronées publiées par le média pakistanais "Daily morning mail", relatives à l’importation par l’Ambassade du Royaume du Maroc à Islamabad d’une cargaison de 26 tonnes, souligne un communiqué de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Islamabad, qui "déplore la reprise de cette information, sans le moindre recoupement ni vérification".



L'ambassade précise, à ce propos, que "toute importation d’articles hors taxes exige, selon les règles d'usage, la saisie de la Direction du protocole du ministère des Affaires étrangères du pays hôte", ajoutant que "toute demande dans ce sens doit contenir une liste de colisage indiquant la contenance de la cargaison, son origine et son port d’embarquement".



"Dans le cas d'espèce, l’Ambassade du Maroc déclare n'avoir introduit aucune demande d'importation, encore moins d'une cargaison de 26 tonnes", note le communiqué.



Aussi, la chancellerie a-t-elle saisi officiellement le ministère pakistanais des Affaires étrangères pour élucider cette affaire et couper court à toute allégation y afférente, poursuit la même source.



De même source, on précise que l’Ambassadeur, Directeur Général du Protocole auprès du ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé, sans équivoque, que les services de sa Direction, canal obligé pour ces demandes, n’ont reçu aucune demande d’importation de cette cargaison émanant de l’Ambassade du Royaume du Maroc, ajoutant "qu’il s’agirait sans doute d’un acte frauduleux".



Le responsable pakistanais a souligné qu’aucune responsabilité n’incombe à l’Ambassade, qui a toujours respecté les normes et les règles établies, conformément à la convention de Vienne en matière de privilèges diplomatiques, conclut le communiqué de l'Ambassade du Maroc.