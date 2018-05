L'Allemand Thomas Tuchel nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain

"C’est avec beaucoup de joie, de fierté et d’ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu’est le Paris Saint-Germain", a déclaré Tuchel, cité par le communiqué, se disant "impatient de travailler avec tous ces grands joueurs, qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète".



"Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l’équipe à repousser ses limites, jusqu’au plus haut niveau international", a-t-il assuré.



"Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Thomas Tuchel comme nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain", a souligné, de son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le Président du PSG, ajoutant que le technicien allemand est l’un des entraîneurs européens les plus compétitifs à avoir émergé au plus haut niveau, ces dernières années.



"Il est fortement imprégné des principes spectaculaires et efficaces qui ont toujours nourri la force du football allemand, notamment sur la scène internationale. Sa personnalité ambitieuse, son goût affirmé pour un jeu porté vers l'avant et sa force de caractère s’inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au Paris Saint-Germain", a-t-il dit. Ancien coach de Mayence de Dortmund, Tuchel succède à l'Espagnol Unai Emery, en fin de contrat.



A rappeler que le Paris SG, déjà couronné champion de France, a remporté la semaine dernière sa quatrième Coupe de France d'affilée, en battant par 2 à 0 les Herbiers, petit club de troisième division qui était parvenu à se hisser jusqu'à cette finale au Stade de France.