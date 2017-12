L'Allemagne doit limiter le nombre de migrants acceptés à 65.000 annuellement (CDU)

La chancelière estime que son recul aux élections législatives du 24 septembre dernier est dû à sa décision d'autoriser un million de migrants à entrer en Allemagne en 2015. Elle a désormais accepté d'adopter une position plus ferme en ce qui concerne l'expulsion des migrants accusés de crimes.



La vague de migrants de 2015 ne peut pas se répéter, déclare le vice-président de la CDU, Thomas Strobl, au quotidien Heilbronner Stimme daté de samedi. L'Allemagne doit revenir à des chiffres plus "normaux", dit-il. Pour lui, ces chiffres se situent nettement sous la limite de 200.000 décidée en octobre par la CDU avec son associé bavarois de la CSU.



"Je ne pense pas au (chiffre) de 200.000 par an qui a été beaucoup discuté. L'objectif devait plutôt être le chiffre de l'année 2012. A l'époque, environ 65.000 réfugiés étaient arrivés", déclare Thomas Strobl.



Les discussions exploratoires pour la formation d'une coalition gouvernementale en Allemagne doivent commencer le 7 janvier et Angela Merkel espère parvenir à un accord de gouvernement pour la mi-janvier.