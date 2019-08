L’Afrique a besoin d’un processus de la TICAD "renforcé" et "ciblé" (Mohcine Jazouli)

Le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, M. Mohcine Jazouli, a souligné, mardi à Yokohama (Japon), que l'Afrique a besoin d’un processus de la TICAD "renforcé" et "ciblé", appelant à donner un nouvel élan à ce processus à travers des projets de nouvelle génération.



"L’Afrique a besoin d’un processus de la TICAD renforcé et ciblé qui converge vers ses orientations essentielles, ayant pour objectif le développement économique au profit des populations africaines", a souligné M. Jazouli, qui a représenté le Maroc à la réunion ministérielle préparatoire du Sommet de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 7), qui se tient du 28 au 30 Août à Yokohama.



Le ministre délégué a également appelé à "donner un nouvel élan à ce processus à travers des projets de nouvelle génération, répondant aux besoins spécifiques et ciblés des pays africains".



Axée sur "le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation", cette réunion a permis de poursuivre les discussions afin de finaliser la Déclaration de Yokohama 2019 et le Plan d’Action de Yokohama.



L’une des thématiques clés de cette édition est la promotion de l’investissement privé et des ressources humaines dans le cadre d’un dialogue commercial public-privé fructueux pour la construction d’une société durable et résiliente.



A ce titre, il sied de rappeler l’importante participation de nombreux opérateurs économiques marocains, notamment la CGEM, l’AMDIE, MASEN et Attijariwafa Bank, ainsi que d’autres institutions nationales et de représentants de la société civile.



Lancé par le Japon en 1993, le sommet de la TICAD est une conférence internationale sur le développement de l’Afrique qui est organisée à l’initiative du gouvernement japonais, conjointement avec les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission de l’Union africaine et la Banque mondiale.