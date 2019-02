L'"Africa Security Forum" plaide à Marrakech en faveur de la mise en place d'un Observatoire panafricain de la cyber-sécurité

Cet Observatoire devrait organiser annuellement un "African Cyber Security Forum" en partenariat avec le Centre marocain des Etudes stratégiques (CMES), ont-ils souligné dans leurs recommandations ayant sanctionné les travaux, deux jours durant, de cette conférence internationale initiée par le CMES, en partenariat avec la Fédération africaine des études stratégiques, sous le thème "Construire pour l'Afrique sa sécurité du futur".



Les participants à ce conclave ont également appelé à l'harmonisation par les Etats des législations et des politiques publiques en faveur d'une cyber-sécurité africaine à la vitesse de la connectivité du continent, et à l’implication des pays à approuver de nouvelles réglementations communautaires, à travers des lois à la hauteur du danger que représente la menace numérique.



Ils ont aussi insisté sur la nécessité de l’engagement des Etats africains pour la création de l’institut africain de cyber-sécurité pour faire face à la vulnérabilité numérique et en faveur d’un cyberespace africain partagé et pacifié, la protection des données personnelles des citoyens par des Commissions nationales des Données personnelles, ainsi que sur la mise en place de dispositifs nationaux d’assistance aux victimes de la cybercriminalité.



Les conférenciers ont, en outre, mis l'accent sur la protection par les Etats des systèmes administratifs et des processus électoraux, le respect des bonnes pratiques professionnelles en termes de cyber-sécurité (juridiques, techniques, organisationnelles, communicationnelles), et sur l’adoption des règles de bienveillance en matière de sécurité numérique.



Ils ont, d'autre part, plaidé pour l’intégration par les Etats dans toutes leurs propositions administratives, techniques ou commerciales d’un volet "cyber-sécurité" et le développement de stratégies nationales de défense et de sécurité des systèmes d’information, ainsi que pour la promotion du partenariat public-privé dans les différentes stratégies de lutte contre les menaces numériques.



Les participants à l'"AfricaSec 2019" ont, en outre, appelé à la mise en place de politiques nationales, régionales et internationales pour la prévention et la lutte contre la radicalisation violente et à l'intégration de façon transversale d'une approche genre PEV-CEV, tout en ciblant les programmes de sensibilisation selon une approche genre bien spécifique à chaque région, incluant la lutte contre la radicalisation violente par l’autonomisation des femmes.