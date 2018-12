L'Accord de Skhirat est le cadre pour sortir de la crise en Libye (CCG)

Au terme des travaux de son 39è conseil supérieur, le CCG a réitéré, dans un communiqué final, "ses positions et décisions constantes au sujet de la crise libyenne", renouvelant son soutien aux efforts de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye Ghassan Salama pour trouver un règlement dans le cadre des dispositions de l'Accord de Skhirat.



Le communiqué met en avant également l'intérêt qu'attachent les pays du CCG à la sécurité et l'unité des territoires libyens ainsi que leur soutien aux efforts et initiatives visant à faire face à l'Organisation terroriste "Daesh".



Lors de ce 39ème Conseil, les pays du CCG ont examiné plusieurs questions régionales et internationales ainsi que des sujets liés à l'action commune des pays du Golfe dans les domaines politique, économique, sécuritaire et juridique.



Ont pris part à ce Sommet, le Roi d'Arabie Saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, l'Emir du Koweït Sabah al-Ahmed al-Sabah, le Roi du Bahreïn Hamad ben Issa Al Khalifa, le vice-Premier ministre du Conseil des ministres du Sultanat d'Oman Fahd al Said, le vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum et le ministre d'Etat aux Affaires étrangères du Qatar Sultan Al-Muraikhi.