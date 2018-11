L'APEC ne parvient pas à un consensus alors que le fossé entre les Etats-Unis et la Chine se creuse

C'est la première fois de l'histoire de ce groupement que les dirigeants des 21 pays de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ne sont pas parvenus à un consensus sur une déclaration commune, en raison des tensions palpables entre les deux premières économies mondiales sur les règles du commerce international notamment.



Selon certaines sources, les Etats-Unis avaient poussé les autres pays à accepter une déclaration qui appelle à réformer profondément l'Organisation mondiale du commerce (OMC), une mesure rejetée par la Chine qui craint de beaucoup perdre si cette refonte est mise en œuvre.



Le vice-président américain avait appelé les pays de la zone à "se ranger derrière les Etats-Unis et à ne pas céder aux sirènes d'une diplomatie chinoise fonctionnant à coups de prêts financiers aux conditions au mieux opaques".



Le président chinois, Xi Jinping a, quant à lui, défendu le programme d'investissements eurasiatiques des "Routes de la soie" promu par son pays, en expliquant qu'il ne s'agissait "pas d'un piège comme l'ont présenté certains".



Les Etats-Unis ont annoncé, à l'occasion de ce sommet, un projet conjoint avec l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande pour accélérer l'électrification de la Papouasie au profit de 70% de la population.



Washington, et Pékin dans la foulée, ont imposé ces derniers mois des droits de douane punitifs à leurs importations mutuelles, mais l'excédent commercial chinois bat record sur record.