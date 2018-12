Kylian Mbappé (PSG) élu joueur français de l'année 2018 par «France Football»

Le sociétaire du Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, a été élu joueur français de l'année 2018 par l'hebdomadaire «France Football».



Mbappé, qui succède à N'Golo Kanté (Chelsea), a devancé dans le classement Raphaël Varane (Real Madrid) et Antoine Griezmann (Atletico Madrid), lauréat de 2016.



Le jeune attaquant du PSG devient ainsi le 61ème lauréat du trophée, attribué par un jury composé des anciens vainqueurs et du rédacteur en chef de l'hebdomadaire.



Mbappé, qui s’est beaucoup distingué en équipe nationale durant le dernier Mondial en Russie, a inscrit 34 buts toutes compétitions confondues et remporté quatre titres durant l’année 2018.



A juste 20 ans, il peut se targuer en effet d’avoir remporté la Coupe du monde avec les «Bleus», ainsi que le titre de champion de France avec le PSG et les Coupes de France et de la Ligue.



Un sondage publié par les médias français avait révélé récemment que l’attaquant du PSG et de la sélection française a été le sportif le plus médiatisé en France en 2018.



Selon ce sondage, qui s'est appuyé sur 1500 titres de presse papier et 1500 sites web entre le 1er janvier et le 05 décembre 2018 et qui a porté sur les 1.000 personnalités les plus médiatisées, Mbappé a été cité 68.699 fois, devançant son coach en équipe nationale Didier Deschamps (61.848 citations) et la vedette du PSG Neymar (55.105 citations).