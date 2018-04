Kim Jong Un évoque pour la première fois un "dialogue" avec Washington

Kim Jong Un a présenté un rapport devant des hauts responsables du parti unique sur la situation dans la péninsule coréenne, incluant la perspective du dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, rapporte KCNA.



Pyongyang n'a toutefois jamais confirmé officiellement sa proposition de discussion avec la Maison Blanche sur la dénucléarisation de la péninsule, transmise par un envoyé sud-coréen à Washington.



Kim Jong Un a également mentionné dans son rapport le prochain sommet avec son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, prévu pour le 27 avril, selon KCNA.



Le dirigeant nord-coréen "a fourni une analyse profonde et une évaluation de l'orientation du développement actuel des relations nord-sud", selon l'agence.



Après plusieurs mois de tension et de menaces de guerre entre Washington et Pyongyang, des négociations sont en cours pour préparer ce sommet très attendu.