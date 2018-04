Kim Jong Un appelle au renforcement des relations entre Pékin et Pyongyang

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à renforcer davantage les relations entre la Chine et la Corée du Nord, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.



"Le Leader Suprême a déclaré qu'il œuvrerait positivement au développement de l'amitié entre la RPCN (acronyme officiel de la Corée du Nord, ndlr) et la Chine", a indiqué KCNA suite à une rencontre entre Kim Jong Un et Song Tao, dirigeant du département international du comité central du Parti communiste chinois.



Des échanges de haut niveau devraient suivre entre Pékin et Pyongyang, selon des propos de Kim rapportés par KCNA, qui a ajouté que Song Tao a plaidé pour "la promotion de relations sino-nord coréennes durables et prolongées".



Song Tao accompagnait une troupe d'artistes participant au festival de printemps qui se tient actuellement dans la capitale nord-coréenne, à l'occasion des commémorations de la naissance du fondateur de la Corée du Nord Kim Il Sung, le 15 avril 1912.



Cette visite intervient quelques semaines après la visite surprise de Kim Jong Un dans la capitale chinoise, marquée par la rencontre entre les dirigeants nord-coréen et chinois Xi Jinping.



Pékin et Pyongyang tentent de réchauffer leurs relations, refroidies dernièrement par le soutien chinois aux sanctions de l'ONU contre le programme nucléaire nord-coréen. Toutefois, la Chine reste le principal soutien diplomatique et économique de la Corée du Nord.