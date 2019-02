Kim Jong Un a quitté la Corée du Nord pour son sommet avec Trump

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté Pyongyang pour son second sommet avec le président américain Donald Trump, au Vietnam, a annoncé dimanche l'agence officielle nord-coréenne KCNA.



"Les hauts responsables du parti, du gouvernement et des forces armées présentent leurs voeux sincères de succès à Kim Jong Un (...) et lui souhaitent un bon voyage", a indiqué KCNA.