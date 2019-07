Khashoggi : il faudrait déplacer le G20 de Ryad, dit une experte de l'ONU

Agnès Callamard, la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, avait affirmé à l'issue de près de 6 mois d'investigations avoir rassemblé suffisamment de "preuves crédibles" pour justifier l'ouverture d'une enquête internationale afin d'établir les responsabilités de hauts responsables saoudiens dans ce crime, y compris le prince héritier Mohammed ben Salmane.



Lors d'une visite à Washington, Mme Callamard a jugé que le prochain sommet du G20, prévu pour novembre 2020 à Ryad, offrait une occasion de faire pression sur l'Arabie saoudite.



"Une prise de responsabilité politique pour M. Khashoggi veut dire qu'il (le sommet) ne se tiendra pas ou qu'il sera déplacé, ou que quelque chose est en train d'être fait pour garantir que le système politique aux Etats-Unis et dans d'autres pays ne devienne pas complice de ce crime international", a déclaré Mme Callamard à l'institut Brookings.



L'experte de l'ONU a affirmé qu'il était crucial de reconnaître qu'un Etat avait mené l'assassinat de Khashoggi, tué puis démembré dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul en octobre. Le Saoudien collaborait notamment avec le Washington Post et résidait aux Etats-Unis.



"Jusqu'ici les gouvernements occidentaux qui ont adopté des sanctions individualisées et ciblées --ce qui, par ailleurs, est très bien-- vendent aussi la théorie (d'agents) +voyous+ en faisant cela", a-t-elle dit, en référence au fait que Ryad dit que des agents ayant agi de leur propre chef sont responsables du meurtre.



"Il est donc très important d'insister sur ce que nous faisons vis-à-vis de l'Etat d'Arabie saoudite, pas (à l'égard) de 15, 17 individus", a-t-elle ajouté.



Elle a aussi appelé à des sanctions pour restreindre l'accès des Saoudiens à la technologie de surveillance, affirmant qu'on ne pouvait faire "confiance" au gouvernement sur cette question.



L'administration Trump a sanctionné des individus dans cette affaire mais a promis de garder des liens étroits avec Ryad, en partie en raison de ses achats d'armes américaines et de son hostilité à l'Iran.



Et samedi, Donald Trump a loué le "travail extraordinaire" du prince héritier Mohammed ben Salmane.