Khashoggi: Washington dispose d'une "large gamme de réponses" possibles contre Ryad

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu vendredi que les Etats-Unis disposaient d'une "large gamme de réponses" possibles à l'Arabie saoudite s'il s'avérait qu'elle était derrière la disparition du journaliste Jamal Khashoggi.



"Nous allons certainement envisager une large gamme de réponses potentielles mais je pense que l'important est que les faits apparaissent au grand jour", a affirmé le secrétaire d'Etat américain dans une interview à Voice of America. "Nous désapprouvons les assassinats extrajudiciaires", a ajouté M. Pompeo, alors que les soupçons se font de plus en plus tenaces sur l'hypothèse d'un assassinat du journaliste orchestré par Ryad.