Khashoggi : May s'entretient avec le roi Salmane, "exhorte" les Saoudiens de coopérer à l'enquête

La Première ministre britannique Theresa May "a exhorté" mercredi l'Arabie Saoudite à coopérer avec l'enquête turque sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, lors d'un entretien téléphonique avec le roi Salmane, a annoncé Downing Street.



"La Première ministre a déclaré que les explications actuelles manquaient de crédibilité et qu'il restait donc nécessaire d'établir exactement ce qui s'était passé", a déclaré une porte-parole dans un communiqué. "Elle a exhorté l'Arabie Saoudite à coopérer avec l'enquête turque et à être transparente sur ses résultats".