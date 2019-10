Khalil Hachimi expose le nouveau modèle économique de la MAP devant les membres de l'AG d’ENEX

Le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a exposé, vendredi à Lisbonne, l'expérience de l’Agence marocaine de presse dans le développement d’un nouveau modèle économique pour répondre à la concurrence croissante et aux changements technologiques, et ce, en diversifiant ses produits et en prospectant de nouveaux clients.



Lors de son intervention à la 26ème session de l'Assemblée générale d'ENEX (European News Exchange), M. Hachimi a fait remarquer que l’avènement de l’Internet, dans la fin des années 90, et l’apparition des réseaux sociaux dix ans plus tard, en offrant des informations gratuites aux utilisateurs y compris aux clients potentiels des agences de presse, ont profondément impacté l’écosystème de l’information. La presse imprimée, autrefois, principale client des agences de presse, a subi un déclin rapide à cause de la baisse des revenus publicitaires.



Il a incité les agences de presse à diversifier leurs produits en créant d’autres à valeur ajoutée, tels que la photo, la vidéo, l’audio et l’infographie. En lançant sa chaine d’information MAPTV, la MAP est devenue, aujourd’hui une agence de presse 360 degré, a-t-il souligné.



M. Hachimi s’est félicité de l’accord conclu entre la MAP et ENEX et des possibilités offertes pour accéder au contenu international et de faire parvenir les nouvelles du Maroc et de ses régions aux différentes stations partenaires d’ENEX, a-t-il dit.



Il convient de rappeler que la MAP a rejoint, depuis mai 2019, le réseau ENEX qui regroupe une cinquantaine de groupes de médias, notamment les chaines de télévisions d’information leaders dans le monde.



M. Hachimi a invité l’assistance à suivre une vidéo de communication, retraçant en trois minutes l’évolution technologique de la MAP durant ces dix dernières années.



La deuxième journée de la 26ème Assemblée générale d'ENEX a été marquée également par l’intervention de plusieurs experts qui ont abordé différents sujets ayant trait aux nouvelles technologies notamment le "Dark web" ou l’Internet clandestin ou encore l’Internet sombre et la 5G, qui représente une véritable révolution technologique en passe de transformer notre vie quotidienne.



L’ouverture de cette Assemblée générale a été présidée jeudi par le président du Portugal, M. Marcelo Robelo De Sousa. L’Agence marocaine de presse y est représentée par M. Khalil Hachimi, Mme Noujoum Dabssi, directrice broadcast, M. Rachid Tijani, directeur de la communication et de la coopération et M. Mohamed Chabli, ingénieur broadcast.



ENEX est une association des plus grands diffuseurs de télévisions au monde. Ses membres partagent leurs contenus et leurs ressources de production d’informations. Elle détient une capacité satellitaire permanente à utiliser par les membres.