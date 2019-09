Kenya: 6 touristes et leur guide emportés par des crues dans les gorges du parc national Hell's Gate

Six touristes et leur guide ont été emportés dimanche par les crues soudaines du parc national de Hell's Gate, annonce lundi la police kényane, ajoutant que deux corps ont été repêchés alors que cinq autres sont activement recherchés.



Le commandant de la police régionale de la vallée du Rift, Marcus Ochola, a déclaré que la police et le personnel du Kenya Wildlife Service avaient été dépêchés dans le parc à la recherche du groupe de touristes.



"Notre principal problème est qu'il faisait déjà nuit et qu'il était difficile de mener les opérations, mais nous faisons de notre mieux", a assuré M. Ocholla, cité lundi par les médias kényans.



La Porte de l'Enfer, qui se trouve au sud du lac Naivasha et qui était jadis un affluent d’un lac préhistorique qui a nourri les premiers humains de la vallée du Rift, subit des inondations à cause des gorges qui s’étendent en aval.