Karim Benzema marque son 60e but en Ligue des champions

Karim Benzema, auteur du premier but du Real Madrid lors de sa victoire 2-1 à Amsterdam en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi, a marqué son 60e en C1 depuis la création de la compétition en 1992-93.



Benzema reste 4e au classement historique de la C1, très loin derrière le terrible duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, avec respectivement 121 et 106 buts. La 3e place est occupée par Ruud van Nistelrooy (71), à la retraite.



Avec quatre buts cette saison, Benzema rejoint notamment son compatriote Antoine Griezmann (Atlético Madrid) et Neymar (Paris SG).







Classement des buteurs de la Ligue des champions:



8 buts: Lewandowski (Bayern Munich)



6 buts: Messi (Barcelone)



5 buts: Dybala (Juventus), Dzeko (AS Rome), Kramaric (Hoffenheim), Marega (Porto), Neymar (Paris SG), Tadic (Ajax Amsterdam)



4 buts: Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter Milan), Kane (Tottenham), Kylian Mbappé (Paris SG)



3 buts: Bale (Real Madrid), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), L. de Jong (PSV Eindhoven), Fekir (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Hoarau (Young Boys), Insigne (Naples), Mertens (Naples), Moraes (Shakhtar Donetsk), Salah (Liverpool), D. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Under (AS Rome), Vlasic (CSKA Moscou)