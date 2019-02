Kamal Lahlou réélu président de la Fédération marocaine des médias

Lors de cette session consacrée à l'élection des nouveaux organes et à l'examen et à l'approbation des rapports financier et moral, il a été procédé également à l'élection des autres 10 membres du Bureau exécutif, souligne la FMM dans un communiqué.



La Déclaration finale sanctionnat les travaux de cette assemblée générale a appelé tous les départements concernés par le secteur du journalisme, notamment les responsables du ministère de tutelle et les autres partenaires, à la nécessité de poursuivre le soutien gouvernemental au profit des sociétés marocaines s'activant dans le domaine de la publication des journaux en papier ou les journaux électroniques ayant un numéro de la Commission paritaire, outre le soutien du ministère de la Culture et de la Communication visant à considérer la FMM comme partenaire clé dans tous les chantiers qui concernent les médias et la presse.



En dépit de ses remarques formulées précédemment, la Fédération confère au Conseil national de la presse un rôle important comme outil pour encadrer la profession et son organisation et garantir le respect de l'éthique par les entreorises et les journalistes.



La fédération a également appelé à la création d'une instance nationale chargée de la publicité, afin de fournir le soutien nécessaire à tous les journaux et portails électroniques conformes au nouveau code de la presse et de l'édition, réitérant ainsi sa détermination à instaurer une coopération et un partenariat avec divers organismes professionnels dans un esprit positif.



La Fédération organisera plusieurs événements et rencontres lors de l'année en cours, dont la poursuite de son ouverture sur les médias africains sous toutes ses formes, l'organisation d'un colloque international avec la participation d'éditeurs de différents continents, ainsi qu'un séminaire maghrébin sur les médias régionaux dans l'espace maghrébin, fait savoir le communiqué.



Regroupant de nombreux éditeurs nationaux et internationaux, des diffuseurs privés et des propriétaires d'agences de publicité et de production, la FMM est le principal partenaire et unique représentant à la Confédération générale des entreprises du Maroc