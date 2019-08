Journée nationale du migrant : rencontre de communication à Tinghir au profit des MRE

Présidée par le gouverneur de la province de Tinghir, Hassan Zitouni, cette rencontre a été une occasion d’évoquer plusieurs questions concernant les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger originaire de cette région du Royaume.



Intervenant à cette occasion, M. Zitouni a souligné l’importance de célébrer cette journée, relevant la Haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Il a mis en exergue l’attachement indéfectible des Marocains résidant à l’étranger au Glorieux Trône Alaouite, ainsi qu’à la mère patrie, rappelant les chantiers structurants d’envergure lancés par le Maroc dans les différents domaines.



M. Zitouni a appelé l’ensemble des services concernés à bien accueillir les MRE, leur prêter toute l’aide et l’assistance qu’ils peuvent réclamer et les accompagner comme il se doit dans leurs projets d’investissement.



Marquée par la présence aussi des chefs des services extérieurs et de plusieurs membres de la communauté marocaine établie à l’étranger issus de Tinghir, cette rencontre avait pour objectif d’informer des différentes prestations offertes par ces services et les institutions publiques aux Marocains résidant à l’étranger.



Elle avait pour but aussi d’expliquer aux MRE les mesures et les démarches administratives relatives notamment à l’investissement et à d’autres domaines pouvant intéresser cette catégorie de la société.



Dans ce cadre, des stands de plusieurs administrations et institutions ont été mis en place pour informer les MRE des mesures prises à leur profit.