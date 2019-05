Journée mondiale sans tabac: l'interdiction de fumer étendue à 52 parcs et jardins de Paris

A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée ce vendredi, la Mairie de Paris a décidé d’étendre l'interdiction de fumer à 52 parcs et jardins de la capitale française.



Avec cette mesure, qui entrera en vigueur le 8 juin prochain, 10 % des espaces verts de la métropole seront concernés par cette décision, précise la Mairie dans un communiqué.



Expérimentée depuis juillet 2018 dans six parcs, cette mesure «a permis de faire diminuer le nombre de fumeurs présents dans ces parcs et de mégots jetés au sol», selon la Mairie.



Après une première phase de sensibilisation qui doit durer jusqu’à début juillet, les contrevenants pourront être sanctionnés par un PV de 38 euros, identique à l’amende actuellement en vigueur pour les aires de jeux.



La cigarette est déjà interdite dans les 500 aires de jeux des parcs parisiens depuis 2015. La mairie de Paris a aussi voté en février dernier la mise en place de 19 rues «sans mégots».



Le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d’un décès sur huit, selon des chiffres de l’agence sanitaire Santé publique France publiés mardi.



«Comme dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme reste la première cause de décès évitables en France », souligne l’agence sanitaire dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).



« En 2015, 75.320 décès ont été estimés attribuables au tabagisme sur les 580.000 décès enregistrés en France métropolitaine», indique l’agence qui souligne que les hommes sont particulièrement touchés, alors que les femmes sont de plus en plus concernées,



Les causes des morts attribuables au tabagisme sont les cancers (dans 61,7 % des cas), au premier rang desquels celui du poumon, une maladie cardiovasculaire (22,1 %) et une pathologie respiratoire (16,2 %), selon l’Agence.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an.