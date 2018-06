Journée mondiale de l'environnement: le plastique en Afrique

La pollution au plastique est cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin.



En Afrique, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU.



"Le plastique, et la gestion des déchets en général, est un très gros problème en Afrique", assure à l'AFP Mohamed Atani, un responsable communication de l'Agence de l'ONU pour l'environnement (PNUE), soulignant que la pollution au plastique est un danger pour l'environnement et, in fine, "un danger pour la santé humaine".



Il précise également que "la plupart du plastique qui se retrouve dans l'océan provient de l'utilisation quotidienne de plastiques à usage unique", et insiste sur la nécessité de sensibiliser les populations aux effets néfastes de la pollution.



Certains pays africains ont d'ailleurs pris le taureau par les cornes et entrepris de lutter contre la pollution au plastique, tels le Maroc, le Rwanda et le Kenya, qui ont interdit l'usage de sachets en plastique.