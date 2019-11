Journée d'étude sur la pathologie thyroïdienne, le 30 novembre à Fès

Cette journée, qui sera marquée par la participation d'une pléiade d'universitaires et de chercheurs marocains et étrangers, débattra de plusieurs thèmes en lien avec cette pathologie, qui touche principalement les femmes.



Les participants se pencheront au cours de cette rencontre sur l'examen des thèmes touchant à ‘’l'exploration échographique et cytologique’’, au ‘’cancer de la thyroïde : quelles nouveautés en 2019’’, aux ‘’dysthyroïdies et grossesse : quels seuils’’, à la ‘’thyroïde de l'enfant’’ et ‘’thyroïde et traitement innovant’’.



Un dérèglement thyroïdien (hyperthyroïdie ou hypothyroïdie) est un dysfonctionnement qui touche une large frange de la société. Cette petite glande, située à la base du cou, sécrète des hormones chargées de réguler de nombreuses fonctions vitales, telles que le rythme cardiaque et la digestion.



L’hyperthyroïdie est une maladie liée au dérèglement de la glande thyroïde, une glande endocrine située à la base du cou en forme de papillon. Cette pathologie peut relever de différentes causes, la plus fréquente (75 à 80 pc des cas) étant la maladie de Basedow (une affection auto-immune) qui touche principalement les femmes et qui entraîne la production d’hormones thyroïdiennes en excès.



Quant à l’hypothyroïdie, elle consiste en un dérèglement de la glande thyroïde liée à un déficit d’hormones thyroïdiennes.