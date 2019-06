Jonathann Daval a admis avoir brûlé le corps de son épouse

La reconstitution, qui a débuté ce lundi à 5 heures du matin, a conduit les enquêteurs jusqu'au bois d'Esmoulins, où le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé partiellement brûlé le 28 octobre 2017. Jonathann Daval a reconnu lors de cette reconstitution, qui s'est prolongée pendant sept heures en Haute-Saône, avoir lui-même « procédé à la crémation du corps » de sa femme Alexia, après l'avoir battue et étranglée « pendant quatre minutes », a annoncé le procureur de Besançon Étienne Manteaux. « Face à la demande pressante de ses beaux-parents, qui l'ont imploré de dire toute la vérité, il a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort, mais également procédé à la crémation partielle du corps », a-t-il déclaré devant la presse.



Le juge d'instruction, le greffier, le procureur, le suspect, les parents de la victime, sa sœur et son beau-frère et leurs avocats se sont d'abord rendus au domicile du couple à Gray-la-Ville où Jonathann Daval est une nouvelle fois revenu sur sa version des faits. « La version des faits de Jonathann Daval a encore évolué au cours de cette reconstitution », a ainsi rapporté le procureur, relate BFM TV. Selon lui, Alexia Daval souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui ce soir-là, mais son époux aurait refusé et voulu quitter le domicile familial.