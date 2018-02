Johnny Hallyday : son testament dévoilé

Depuis lundi, la guerre pour l’héritage de Johnny Hallyday a commencé. Laura Smet et David Hallyday contestent les disposions testamentaires de leur père qui confient «l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste» exclusivement à sa seule épouse Laeticia. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre dans les médias et qui a divisé les proches de la star. Ce jeudi, la rédaction de RTL a eu accès aux trois testaments successifs de Johnny. Un premier établi en Suisse en 2011, un deuxième en avril 2014 et un troisième qui fait foi, dressé devant notaire à Los Angeles, en juillet 2014. Johnny Hallyday écrit dans ce dernier qu’il ne lègue rien à ses deux aînés, car «ils ont déjà reçu leur dû par le passé». Le Taulier estimait ainsi qu’il avait mis Laura et David à l’abri du besoin de son vivant, préférant après sa disparition préserver ses deux autres enfants, Jade et Joy.



Qu’ont-ils vraiment eu par le passé ?



Pour David Hallyday, Johnny lui a légué sa part de la Villa Montmorency en 2002; la maison dans laquelle il avait vécu avec Sylvie Vartan. Cette part, dans ledit testament, est estimée à 3 millions d’euros; une valeur qui a grimpé à 10 millions aujourd’hui. Concernant Laura, Johnny lui avait acheté deux biens immobiliers. Le premier en 2003, d’une valeur de 442.000 euros, rue du Cherche-Midi, le second en 2007 pour 450.000 euros, rue Bonaparte. De plus, depuis 2004, l’actrice recevait chaque mois près de 5000 euros par virement, soit en 13 ans près de 780.000 euros. Johnny Hallyday aurait donc eu le sentiment, quitte à les déshériter, de ne pas laisser ses aînés dans le besoin après sa mort.





Paris Match