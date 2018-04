Jihadistes français arrêtés en Irak: Paris interviendra en cas de condamnation à mort (Macron)

Emmanuel Macron a affirmé dimanche que la France demanderait, en cas de condamnation à mort de jihadistes français jugés en Irak, que cette peine soit "commuée" en emprisonnement.



"Nous demanderons, co mme nous le faisons à chaque fois, que cette peine soit commuée dans une peine qui est conforme à ce que défend la France, c'est-à-dire en particulier une peine de prison", a promis le chef de l'Etat dans une interview à BFMTV, RMC et Mediapart.



La Française Mélina Boughedir, accusée d'être une jihadiste du groupe Etat islamique, est actuellement emprisonnée en Irak, après avoir été arrêtée durant l'été 2017 à Mossoul avec ses quatre enfants, dont trois ont depuis été rapatriés.



Mélina Boughedir a été condamnée à sept mois de prison pour "entrée illégale" en Irak.



Début avril, six ressortissantes turques ont été condamnées à mort et une septième à la prison à perpétuité. En février, 15 autres Turques avaient été condamnées à la peine capitale.



Avant elles, une Allemande et une Turque avaient été condamnées à mort lors de procès que l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) avait jugé "inéquitables".