Jeux olympiques d'hiver 2018: Le drapeau marocain flotte sur le village olympique de Pyeongchang

La cérémonie a été marquée par la levée du drapeau marocain aux sons de l'hymne national, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, M. Chafik Rachadi, de Mme Nawal El Moutawakil, membre du Comité international olympique et de M. Majd Chaqroun, président de la délégation marocaine.



A cette occasion, le maire du village olympique, Ryu Seung-min a souhaité la bienvenue à la délégation marocaine et aux athlètes nationaux qui vont défendre les couleurs nationales pendant cette compétition.



L’équipe nationale qui prend part aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang se compose des athlètes Adam Lamhamedi (ski alpin) et Samir Azzimani (ski de fond), et des entraîneurs Noureddine Bouchaal et Denis Boissière et du technicien Sami Latif.



Elle est accompagnée par le vice-président du Comité national olympique marocain, Kamal Lahlou, le directeur des Sports au ministère de la Jeunesse et des sports, Mustapha Azeroual, et le directeur du Comité national olympique marocain, Amine Kouam.



Environ 2.900 athlètes participent aux jeux olympiques de Pyeongchang, le plus grand rendez-vous des sports d’hiver, venant de 94 pays.



Quelques 102 titres olympiques seront décernés dans 7 sports et 15 disciplines durant cette manifestation sportive. (MAP)