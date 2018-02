Jeux d'hiver de Pyeongchang : le Secrétaire général de l'ONU appelle à observer la trêve olympique

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les nations du monde à observer la trêve olympique durant les Jeux d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, qui se dérouleront du 9 au 25 février.



"Cette semaine, des personnes venues du monde entier se retrouveront à Pyeongchang, en République de Corée, unies par l'esprit olympique : celui de la solidarité, du respect mutuel et de la compétition amicale", a souligné M. Guterres dans un message diffusé à cette occasion par son service de presse à New York.



Le chef de l’ONU, actuellement en déplacement en Corée du sud pour assister à la cérémonie d’ouverture de ces Jeux d’hiver, rappelle que la Trêve olympique, qui remonte à la Grèce antique, est gage de sécurité pour les athlètes et les spectateurs venus du monde entier, et impose la paix entre les participants pendant la durée des Jeux.



Cette trêve porte en elle "un message fondamental, à savoir que ce qu'il y a d'humain en nous tous peut nous permettre de transcender nos divergences politiques, un idéal dont la quête est plus que jamais d'actualité sur la péninsule coréenne", a-t-il dit en allusion au risque d’escalade militaire dans la région en raison du programme nucléaire de la Corée du Nord.



"Je demande à toutes les parties au conflit d'observer la Trêve olympique pendant les Jeux olympiques et paralympiques de 2018", a plaidé M. Guterres.



"Que la Flamme olympique soit un phare dans la nuit pour la solidarité humaine ! Que la Trêve olympique contribue à la diffusion d'une culture de paix !", a souhaité le chef de l’ONU.





Atlasinfo avec MAP