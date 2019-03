Jeux africains Rabat-2019: Le Continent africain est fier du Maroc (vice-président des CNOA)

Le Maroc est un pays de sport qui organise les grands rendez-vous avec beaucoup de professionnalisme, a affirmé jeudi à Rabat, le vice-président des Comités nationaux olympiques africains (CNOA) Joao Manuel Da Costa Alegre Afonso, relevant que toute l'Afrique est fière du Royaume et que les Jeux africains Rabat-2019 seront une belle occasion pour la jeunesse du Continent pour "faire la fête".



Lors d’un point de presse, tenu à l’issue du séminaire (27-28 février) des chefs de missions, afin de présenter l’état d’avancement des préparatifs de cet événement sportif continental, M. Alegre Afonso a souligné que cette rencontre a permis de travailler sur plusieurs points et constitué l’occasion de visiter l’Université internationale de Rabat (UIR), qui serait le village de ces JA, ainsi que les différents sites qui vont abriter les différentes compétitions.



Egalement président de la commission de coordination des JA Rabat-2019, M. Alegre Afonso s’est montré confiant quant aux capacités du Maroc à réussir de tels événements, tout en se félicitant du fait que cette édition, la première de son genre qui sera qualificative aux JO de Tokyo-2020 (17 disciplines).



"C’est une nouvelle génération des JA. Avant, cette compétition n’était pas qualificative aux JO. Nous avons commencé cette belle expérience avec le Maroc et nous espérons que ça continuera lors des prochaines éditions", a-t-il souhaité.



De son côté, le président du Comité d’organisation des JA, Abdellatif Oubad a indiqué que la visite qu’a effectuée les chefs de missions leur a permis de visiter les sites de compétitions et de faire le bilan sur le déroulement des travaux, ainsi que sur l'ensemble des services qui seront mis en place, notamment le transport, l'hébergement et les services médicaux.



"Les aspects techniques, les calendriers des compétitions et des entraînements, ainsi que les lieux qui vont les abriter, ont été également examinés par les chefs de missions, qui se sont dit satisfaits et se sont montrés confiants quant aux capacités du Maroc pour mener à bien cette manifestation sportive", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le président de l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) Ahmed Nasser a salué le travail professionnel du Comité organisateur de la 12è édition des JA, mettant en avant l’expertise et l’expérience du Maroc lorsqu’il s’agit de grand rendez-vous.



A l’occasion des Jeux africains-2019 (19 au 31 août), le Maroc s’apprête à accueillir quelque 6.500 athlètes, représentant 54 pays.



A rappeler que le Royaume a été sollicité par l’UA, l'ACNOA et l'UCSA pour organiser les 12è JA, en remplacement de la Guinée équatoriale qui a renoncé. Un protocole d’accord a été signé le 10 décembre 2018 à Rabat, conférant au Royaume l’organisation de cette édition.