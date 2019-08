Jeux africains (Natation): l'or et le record des jeux pour l’Egyptien Khalafallah

L’Égyptien Ali Khalafallah a remporté, samedi à la piscine olympique du complexe Mohammed V de Casablanca, l’or du 50m nage libre des 12-èmes Jeux africains qui se déroulent au Maroc du 19au 31 août.



Avec un temps de 22.17, le nageur du pays des Pharaons a établi au passage un nouveau record des jeux, détenu depuis plus de douze ans (7 juillet 2007) par l’Algérien Salim Iles en un chrono de 22.34.



L’Algérien Oussama Sahnoune et le Sud-africain Bradley Tandy ont également terminé sous le record des jeux en bouclant l’épreuve respectivement en 22.19 et 22.21.



Dans cette épreuve le Marocain Souhail Hamouchane (23.10) s’est contenté d’une sixième place sur les huit engagés dans cette finale.



Chez les dames, Erin Gallacher (AFS) s’est adjugée la première place du podium du 50m nage libre en 24.95 devançant Farida Osman (EGY, 25.06) et Emma Chelius (AFS, 25.25).



La Sud-africaine Gallacher a, par la même occasion, effacé des tablettes des jeux le record établi par sa rivale du jour, l’Égyptienne Farida Osman, établi le 19 septembre 2015 (25.12).



Cependant, l’Égyptienne, qui peut se consoler d’avoir aussi amélioré son ex record de 6/100è de seconde, conserve toujours le record africain de l’épreuve qu’elle avait signé en juillet 2017.



Dans l’épreuve des 800m libre dames, l’Égyptienne Hania Moro a encore fait parler d’elle en se couronnant de l’or grâce à un chrono de 8:54.01 devant la Sud-africaine Samantha Randle (8:55.32) et l’Algérienne Majda Chebaraka (9:07.21).



Dans les 1500m hommes, l'Égyptien Ahmed Mahmoud a pris la tête dés le départ, faisant un trou de cinq d'avance au 1100m sur le Tunisien Mohamed Mehdi Agili, pour s'acheminer vers la victoire réalisée en 15:19.49 contre 15:26.15 pour son son concurrent immédiat.



La troisième marche du podium a été l’œuvre de l'Égyptien Marwan El Amrawy avec un chrono de 15:32.43.