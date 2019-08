Jeux africains (Judo/-100 kg): Le Marocain Mohamed Lahboub décroche la médaille d'argent

Le champion marocain Mohamed Lahboub a remporté dimanche la médaille d'argent en judo dans la catégorie des moins de 100 kg dans le cadre de la 12e édition des Jeux africains, tenue au Maroc du 19 au 31 août.



Le judoka de 20 ans a remporté cette médaille après avoir pris le meilleur en quarts de finale sur Jeffrey Patrice de l'Île Maurice, puis en demi-finale sur l'Algérien Belhadof Houari, avant de perdre en finale contre l'Egyptien Darouich Ramadan.



Lahboub a offert la onzième médaille au judo marocain lors de cette compétition, après les deux médailles d'or dérochées par Issam Bassou (poids inférieur à 60 kg), Dinari Chaimae (- 48 kg) ainsi que les quatre médailles d'argent obtenues par Bouchta Abderahman (- 66 kg), Ahmed El Maziati (- 73 kg), Hamza Kabdani (- 81 kg) et Soumia Raoui (- 52 kg).



Les judokas marocains ont également remporté quatre médailles de bronze grâce à Younes Seddiki (- 60 kg), Aziza Chaker (- 48 kg), Lamiae Dinari (- 52 kg) et Sofia Belattar (- 63 kg).



Le Maroc occupe le deuxième rang du tableau des médailles en judo, derrière l'équipe égyptienne dont les champions ont remporté quatre médailles d’or et autant de bronze.