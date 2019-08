Jeux africains/Boxe (57kg): Le Marocain Mohamed Hamout s'offre la médaille d'or dans la catégorie "Plume"

Le Marocain Mohamed Hamout a décroché la médaille d'or dans l'épreuve de boxe, catégorie "Plume" (57kg), disputée jeudi à la salle couverte omnisports Al Amal, dans le cadre des Jeux africains qui se poursuivent au Royaume jusqu'au 31 août. Le boxeur marocain s'est adjugé la médaille de l'épreuve en s'imposant face à l'Ougandais Isaac Masembe sur un score de 4 à 1.



Le Marocain s'est qualifié à la finale après avoir battu en demi-finale le Zambien Everisto Mulenga (5-0) et évincé en quart de finale le Kényan Okongo Nicholas Okoth et l'Egyptien Mostafa Komsan en huitième de finale.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.