Jeux africains-2019/Triathlon: une médaille d'or et une d'argent pour les marocains Badr Siwane et Mehdi Essadiq

Les Marocains Badr Siwane et Mohamed El Mehdi Essadiq ont décroché samedi respectivement une médaille d'or et une d'argent du tournoi de triathlon dans la catégorie "Elite hommes" des 12èmes Jeux africains, qui se tiennent au Maroc du 19 au 31 août.



Auteur d'un chrono de 57min48sec, le Marocain Badr Siwane s'est adjugé la première place devant son compatriote Mohamed El Mehdi Essadiq qui a franchi la ligne d'arrivée en 58min04sec. L'Algérien Oussama Hellal clôt le podium à la faveur d'un chrono de 58min47sec.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.