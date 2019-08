Jeux africains-2019/Snooker: Le Marocain Amine Amiri remporte la médaille d'or

Le Marocain Amine Amiri a décroché samedi la médaille d'or lors du tournoi de snooker dans le cadre des 12è Jeux africains, qui se tiennent dans le Royaume jusqu'au 31 août.



Le Marocain s'est adjugé la médaille d'or après sa victoire en finale du tournoi "hommes simple" face à l’Égyptien Abdelhamid Abderrahmane sur le score de 4-3. La médaille de bronze est revenue à son compatriote Yassine Bellamine qui s'est imposé en match de classement, plus tôt dans la journée, face à l’Égyptien Mohamed Alakrady (4-2).



Lors du tournoi de snooker, le Maroc s'est offert 2 autres médailles d'or par le biais de Youssra Matin en "Simple Dames" ainsi que du duo Yassine Bellamine et Hakima Kissai en "Mixte double".



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.