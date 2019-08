Jeux africains-2019/Saut d'obstacles individuel: Les Marocains El Ghali, Ouaddar et Bourguignon dominent le podium

Les Marocains El Ghali Boukaa, Abdelkebir Ouaddar et Vincent Zacharias Bourguignon ont dominé samedi l'épreuve du saut d'obstacles individuel des 12è Jeux africains en s'adjugeant respectivement une médaille d'or, une en argent et une autre en bronze.



El Ghali Boukaa s'est offert l'or, au complexe des Sports équestres et Tbourida Dar Es Salam, grâce à un total de 63.29 points devançant son compatriote Abdelkebir Ouaddar, à la faveur d'un score de 63.63 points. La troisième position est revenue à un autre Marocain, Vincent Zacharias Bourguignon, qui s'offre la médaille de bronze avec ses 62.94 points.



Durant l'épreuve du saut d'obstacles par équipe des sports équestres, le Maroc s'est également distingué en décrochant la médaille d'or du tournoi grâce à un score de 1.84 points. Le Maroc avait devancé l'Égypte, médaillée d'argent, avec 3.23 points et l'Algérie, médaillée de bronze, avec 60.97 points.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.