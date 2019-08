Jeux africains-2019 (Classement/9è journée): Le Maroc conserve sa 3è place

Le Maroc a porté son total de médailles à 72 à l'issue des épreuves de la 9è journée des 12è Jeux Africains disputée mardi, conservant ainsi sa 3è place au classement général de cette compétition continentale qui se tient au Royaume jusqu'au 31 août courant.



Avec ses 72 médailles dont 22 en or, 21 en argent et 29 en bronze, le Royaume demeure à la 3è place du classement derrière l'Afrique du Sud et l'Egypte.



Grâce à ses 142 médailles (40 or, 64 argent et 38 bronze), l'Egypte est leader du classement, devant l'Afrique du sud (56 médailles, dont 25 or, 17 argent et 14 bronze) et l'Algérie (36 médailles, dont 10 en or, 9 en argent et 17 en bronze). Pour sa part, l'Algérie perd sa 4è place au profit du Nigeria qui a engrangé 46 médailles (20 or, 13 argent, 16 bronze).



Voici le tableau des médailles au terme de la huitième journée :



Pays Or Argent Bronze Total



Egypte 40 64 38 142



Afrique du sud 25 17 14 56



Maroc 22 21 29 72



Nigeria 20 13 16 49



Algérie 19 19 39 77



Tunisie 18 15 19 52



Madagascar 6 4 2 12



Cote d'Ivoire 4 3 5 12



Maurice 4 3 4 11



Éthiopie 3 2 6 11.