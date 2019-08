Jeux africains-2019/Canoë-Kayak: Le duo marocain Bouchir et Guemra s'offre la médaille d'or de l'épreuve du 200m

Le duo marocain Laila Bouchir et Chaymaa Guemra a remporté la médaille d'or de l'épreuve du 200m canoë-kayak dames, disputée vendredi au lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, dans le cadre des 12è jeux africains, qui se tiennent au Royaume jusqu'au 31 août.



Le duo s'est adjugé la médaille en décrochant la première place de l'épreuve grâce à un chrono de 40sec647/100. La médaille d'argent est revenue au duo égyptien composé de Habiba Ahmed et Farah Mohamed qui ont franchi la ligne d'arrivée en 43sec189/100, tandis que la médaille de bronze a été remportée par le duo sud-africain Bridgitte Hartley et Donna Hutton à la faveur d'un chrono de 45sec806/100.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.