Jeux africains-2019/Athlétisme: Le Marocain Oussama Nabil remporte la médaille de bonze du 800m

Le Marocain Oussama Nabil a terminé 3è de l'épreuve d'athlétisme du 800m des 12è jeux africains qui se tiennent au Royaume jusqu'au 31 août, remportant ainsi la médaille de bonze. Le Tunisien Ayouni Abdessalam a remporté la médaille d'or de la course avec un chrono de 1 min 45 sec et 17 1/100, devant le Kényan Tuwei Cornelious Kipkoech auteur d'un chrono de 1.45.41 (médaille d'argent) et Oussama Nabil avec un temps de 1.45.42.



L'autre représentant du Royaume, Smaili Mostafa, a fini 5è de la course avec un chrono de 1.45.73. Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.