Jeux africains 2019 (7è journée): Le Maroc se maintient au 3è rang avec 41 médailles

Le Maroc a conservé sa 3è place au classement général des 12è Jeux Africains (Rabat-2019), à l'issue des compétitions de la 7è journée disputée dimanche, avec 41 médailles dont 13 d'or 11 d'argent et 17 de bronze.



Lors de cette journée, le Royaume a engrangé une médaille supplémentaire grâce à Hafri Issam qui s'est adjugé la médaille de bronze de l'épreuve d'haltérophilie dans la catégorie des moins de 55 kg, avec un total de 207 kg aux épreuves de l'arraché et de l’épaulé-jeté.



L'Egypte continue de dominer le classement avec un total de 85 médailles (27 d'or, 36 d'argent et 22 de bronze), devant l'Afrique du Sud, deuxième avec 51 médailles (23 d'or, 15 d'argent et 13 de bronze). Pour sa part l'Algérie reste 4è de la compétition avec 46 médailles (12 d'or, 14 d'argent et 20 de bronze).



Voici le tableau des médailles au terme de la septième journée :



Pays Or Argent Bronze Total



Egypte 27 36 22 85



Afrique du sud 23 15 13 51



Maroc 13 11 17 41



Algérie 12 14 20 46



Tunisie 9 11 12 32



Nigeria 3 4 8 15



Cote d'Ivoire 3 2 5 10



Madagascar 3 0 0 03



Maurice 2 3 3 08



Namibie 2 1 1 04.