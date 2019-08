Jeux africains 2019 (6è journée): Le Maroc grimpe à la 3è place avec 40 médailles dont 13 d'or

Le Maroc a grimpé au 3è rang du classement général des 12è Jeux Africains (Rabat-2019), à l'issue des compétitions de la 6è journée disputée samedi.



Avec 13 médailles d'or, 11 d'argent et 16 de bronze, le Maroc porte à 40 son total de médailles dans cette compétition continentale qui se tient au Royaume jusqu'au 31 août.



Durant cette sixième journée, le Maroc a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une autre de bronze en saut d'obstacles (sports équestres), une médaille d'or et une autre d'argent au triathlon et enfin une médaille d'or et une autre de bronze en snooker.



L'Egypte domine le classement pour la sixième journée d'affilée avec un total de 77 médailles dont 25 en or, 33 d'argent et 19 de bronze, devant l'Afrique du Sud détentrice de 50 médailles (23 d'or, 15 d'argent et 12 de bronze).



L'Algérie a régressé d'une place pour se retrouver 4è avec 43 médailles (12 d'or, 11 d'argent et 20 de bronze).



Voici le tableau des médailles au terme de la sixième journée :



Pays Or Argent Bronze Total



Egypte 25 33 19 77



Afrique du sud 23 15 12 50



Maroc 13 11 16 40



Algérie 12 11 20 43



Tunisie 8 11 12 31



Cote d'Ivoire 3 2 5 10



Namibie 2 1 1 04



Seychelles 2 1 1 04



Gabon 2 0 3 05



Niger 2 0 1 03