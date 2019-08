Jeux Africains2019/Football: La sélection féminine marocaine U20 éliminee en demi-finale

La sélection féminine marocaine U20 a été éliminée, mardi à Salé, du tournoi de football des 12è Jeux africains, disputés au Royaume jusqu'au 31 août, après sa défaite (1-3) en demi-finale face au Cameroun.



Le premier but de la rencontre, disputée au stade Boubker Aamar, a été inscrit par Safia Bouftine à la 60è minute du jeu, avant que la Camerounaise Alexandra Takounda n'égalise pour les siens trois minutes plus tard.



Durant les prolongations, la sélection camerounaise a marqué deux buts grâce à Aboudi Jennifer et Takounda qui a inscrit son deuxième but personnel et le troisième du Cameroun. Pour la médaille de bronze, l'équipe nationale féminine U20 affrontera son homologue algérienne, tandis que le Cameroun et le Nigeria se disputeront l'or.