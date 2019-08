Jeux Africains 2019: le marocain Tibazi médaillé de bronze du 100m papillon

Le nageur marocain Yusuf Tibazi s'est adjugé, vendredi à la piscine olympique du complexe Mohammed V de Casablanca, la médaille de bronze du 100m papillon des 12-èmes jeux africains (19-31 août).



Tibazi, 23 ans en mars dernier et auteur d'un chrono 53.89, a même raté la deuxième marche du podium d'un centième de seconde occupée par le sud-africain Basson Alard (53.89).



La médaille d'or de cette quatrième finale de la journée a été signée par Coetzee Ryan (Afrique du Sud) en 53.70. Tibazi a enlevé le deuxième bronze de ces jeux après celle par équipes du 4x100m relais quatre nages décrochée jeudi. Les marocains avaient bouclé l'épreuve en un chrono de 4:08.28 derrière les Egyptiens (3:53.93) et les sud-africains (3:50.76).



Chez les dames, l'Egyptienne Farida Osman s'est coiffée du précieux métal de la même distance en 58.79, de peu devant la sud-africaine Erin Gallagher 59.34. La Seychelloise Felicity Passon a terminé le trio du podium avec 1:00.61. Par ailleurs, la finale du 400m nage libre dames a été remportée par l'Egyptienne Hania Moro en 4:21.36 devant la sud-africaine Christin Mundell (4:22.95) et l'algérienne Majda Chebaraka (4:24.60).



Dans la même épreuve masculine, le Tunisien Mohamed Mehdi Agili a achevé les 400m en 3:48.94, soit deux secondes de mieux que l'Egyptien Marwan El Kamash (3:50.95) alors que le second égyptien finaliste, Ahmed Mahmoud, s'est contenté de la dernière marche du podium (3:51.81).