Jeux Africains-2019 (classement/5è journée) : La Tunisie à la 5e place avec 30 médailles dont 8 or

La Tunisie a porté son total de médailles à 30, à l'issue de la 5è journée des 12è Jeux Africains Rabat 2019, disputée vendredi. Avec 12 médailles d'or, 18 argent et 11 bronze, la Tunisie occupe la 4è place du classementt général de cette compétition continentale, derrière le Marocs, pays organisateur 3e avec 33 médailles dont 14 or.



L'Egypte est toujours leader avec 66 médailles (21 or, 27 argent et 18 bronze), devant l'Afrique du sud (37 médailles, dont 17 or, 14 argent et 6 bronze) et l'Algérie (36 médailles, dont 10 en or, 9 en argent et 17 en bronze).



Voici le tableau des médailles au terme de la cinquième journée :



Pays Or Argent Bronze Total



1. Egypte 21 27 18 66



2. Afrique du sud 17 14 6 37



3. Algérie10 9 1736



4. Maroc10 9 1433



5. Tunisie 8 101230



6. Cote d'Ivoire32 5 10



7. Namibie211 4



8. Gabon203 5



9. Niger2013





10.Maurice 1 3 37