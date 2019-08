Jeux Africains 2019 (Handball): Les Angolaises en finale sans trop forcer

La sélection angolaise de handball féminin s'est facilement qualifiée pour la finale des 12-èmes Jeux africains en disposant, mercredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, de son homologue guinéenne par 31 à 14.



Cette première demi-finale a été un remake de la rencontre des phases de poules (Gr A) quand les solides angolaises ont déjà pris le dessus sur les mêmes guinéennes par 30 à 19.



Les Angolaises n’ont pas trop forcé sur la cadence en créant, dès l’entame de ce match, un gouffre au score pour rejoindre la pause avec dans leur escarcelle huit buts d’avance (14 à 6) contre des guinéennes qui, après avoir sorti en quarts de finales les Algériennes (29-27), espéraient, au moins, éviter une large défaite.



La reprise ne changera pas la physionomie de cette demi-finale puisque les rodées angolaises creuseront un peu plus l’intervalle pour valider leur ticket pour la dernière rencontre de la compétition avec 31 à 14.



Les Angolaises, super favorites pour le sacre, ont écrasé de leur taille et leur jeu toutes les autres formations rencontrées depuis le début notamment les Nigérianes (33-16) les Marocaines (45-11), les Congolaises (27-21) et les Ougandaises en quarts de finale (36-12).



Elles retrouveront en finale la sélection vainqueur de l’opposition mettant aux prises la RD Congo et le Cameroun.