Jeux Africains 2019 (Handball-Hommes): Le VII marocain éliminé en demi-finale

La sélection marocaine masculine de Handball s'est inclinée en demi-finale face à l'Angola (24-27), mercredi au complexe sportif Mohammed V, dans le cadre des 12èmes Jeux africains (19-31 août). Les hommes du coach Noureddine Bouhaddioui, soutenus par un formidable public, ont essayé de prendre les choses en main dès le coup d'envoi en exerçant le pressing mais butait sur le bloc défensif angolais, solide et bien en place.



Le score était serré jusqu'aux trois dernières minutes avant la pause lorsque les Angolais ont réussi à faire le trou pour terminer la premier mi-temps avec une avance de 3 buts (11-14). De retour des vestiaires, le VII marocain a été plus entreprenant en parvenant à rétablir la parité au score à la 7ème minute de la seconde période. Cependant, les Marocains vont confondre précipitation et vitesse mais également faire montre de manque d'efficacité à la concrétisation.



Des erreurs qu'ils paieront cash puisque leurs vis à vis du jour ne laisseront pas filer cette opportunité pour reprendre la main et la direction du jeu et arracher la victoire et, par conséquent, la qualification pour la finale, leur troisième d'affilée. Les Angolais seront opposés aux Égyptiens, tombeurs en demi-finale des Algériens sur le score sans appel de 40 à 23.



Les handballeurs égyptiens, les plus titrés dans les jeux africains avec sept médailles d'or dont quatre sacres successifs, avaient, par deux fois à Maputo en 2011 et à Brazzaville en 2015, privé les Angolais de la première marche du podium.